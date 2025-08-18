Скидки
Синнер — Алькарасу: потрясающе, какой сезон ты проводишь. Так держать

Синнер — Алькарасу: потрясающе, какой сезон ты проводишь. Так держать
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поздравил второго номера рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса с победой на «Мастерсе» в Цинциннати (США). Спортсмены играли между собой, матч завершился спустя 23 минуты.

Итальянец снялся при счёте 0:5 из-за плохого самочувствия.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Конечно, Карлос, поздравляю, ещё один титул. Не так ты хотел победить, но просто потрясающе, какой сезон ты проводишь. Ты и вся твоя команда отлично справляетесь, так держать. Желаю тебе всего самого наилучшего на US Open и в оставшейся части сезона», — сказал Синнер в речи финалиста на корте.

