Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Жаль, Янник». Алькарас оставил надпись на камере после победы на «Мастерсе» в Цинциннати

«Жаль, Янник». Алькарас оставил надпись на камере после победы на «Мастерсе» в Цинциннати
Комментарии

Сегодня, 18 августа, в американском Цинциннати прошёл финальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер встречался с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР.

Синнер неожиданно снялся при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия. Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Жаль, Янник», — написал Алькарас на камере после победы. После матча испанец также лично поддержал Синнера.

Фото: Кадр из трансляции

Титул в Цинциннати стал 22-м в карьере 22-летнего Карлоса Алькараса и восьмым – на «Мастерсе». В 2025 году испанец выиграл уже шесть трофеев.

Материалы по теме
«Не так хочу выигрывать матчи». Карлос Алькарас отреагировал на снятие Синнера с финала
Фото: Алькарас поддержал Синнера после снятия с финала в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android