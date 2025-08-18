«Жаль, Янник». Алькарас оставил надпись на камере после победы на «Мастерсе» в Цинциннати

Сегодня, 18 августа, в американском Цинциннати прошёл финальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер встречался с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР.

Синнер неожиданно снялся при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия. Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати.

«Жаль, Янник», — написал Алькарас на камере после победы. После матча испанец также лично поддержал Синнера.

Фото: Кадр из трансляции

Титул в Цинциннати стал 22-м в карьере 22-летнего Карлоса Алькараса и восьмым – на «Мастерсе». В 2025 году испанец выиграл уже шесть трофеев.