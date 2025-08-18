«Жаль, Янник». Алькарас оставил надпись на камере после победы на «Мастерсе» в Цинциннати
Сегодня, 18 августа, в американском Цинциннати прошёл финальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер встречался с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР.
Синнер неожиданно снялся при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия. Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Жаль, Янник», — написал Алькарас на камере после победы. После матча испанец также лично поддержал Синнера.
Фото: Кадр из трансляции
Титул в Цинциннати стал 22-м в карьере 22-летнего Карлоса Алькараса и восьмым – на «Мастерсе». В 2025 году испанец выиграл уже шесть трофеев.
