22-летний Карлос Алькарас выиграл 22-й титул в карьере, восьмой — на «Мастерсе»
Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл 22-й титул в своей карьере, победив на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В финале соревнований лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер снялся с матча при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Карлосу Алькарасу исполнилось 22 года в мае. За карьеру он уже взял пять «Шлемов», восемь «Мастерсов», семь турниров категории ATP-500 и два — ATP-250.
В нынешнем сезоне Алькарас победил на шести турнирах — на «Ролан Гаррос», «пятисотниках» в Лондоне (Великобритания) и Роттердаме (Нидерланды), а также на трёх «Мастерсах» — Монте-Карло (Монако), Рим (Италия) и Цинциннати (США).
