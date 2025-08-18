Скидки
22-летний Карлос Алькарас выиграл 22-й титул в карьере, восьмой — на «Мастерсе»

Комментарии

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл 22-й титул в своей карьере, победив на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В финале соревнований лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер снялся с матча при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Карлосу Алькарасу исполнилось 22 года в мае. За карьеру он уже взял пять «Шлемов», восемь «Мастерсов», семь турниров категории ATP-500 и два — ATP-250.

В нынешнем сезоне Алькарас победил на шести турнирах — на «Ролан Гаррос», «пятисотниках» в Лондоне (Великобритания) и Роттердаме (Нидерланды), а также на трёх «Мастерсах» — Монте-Карло (Монако), Рим (Италия) и Цинциннати (США).

