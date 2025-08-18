Давидович-Фокина: финал в понедельник в 15:00 в Цинциннати… что-то нужно менять
Поделиться
18-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина отреагировал на исход финала на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер из-за плохого самочувствия снялся при счёте 0:5 в пользу второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Финал в понедельник в 15:00 в августе в Цинциннати, после целой связки Торонто — Цинциннати, с таким количеством снятий и смертельно уставшими игроками… что-то нужно менять», — написал Давидович-Фокина на личной странице в соцсетях.
Сам Давидович-Фокина также снялся с Цинциннати по ходу матча. Это случилось во втором круге, Алехандро играл с бразильцем Жоао Фонсекой (7:6 (7:5), 4:6 Rt.).
Материалы по теме
Комментарии
- 19 августа 2025
-
00:01
- 18 августа 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:22
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:23
-
21:36
-
21:21
-
20:30
-
20:05
-
19:42
-
19:00
-
18:41
-
18:28
-
17:59
-
16:33
-
14:47
-
14:26
-
14:12
-
13:53
-
13:49
-
13:35
-
13:33
-
13:30
-
13:25
-
13:02
-
13:00
-
12:20