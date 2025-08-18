Скидки
Давидович-Фокина: финал в понедельник в 15:00 в Цинциннати… что-то нужно менять

Давидович-Фокина: финал в понедельник в 15:00 в Цинциннати… что-то нужно менять
18-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина отреагировал на исход финала на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер из-за плохого самочувствия снялся при счёте 0:5 в пользу второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Финал в понедельник в 15:00 в августе в Цинциннати, после целой связки Торонто — Цинциннати, с таким количеством снятий и смертельно уставшими игроками… что-то нужно менять», — написал Давидович-Фокина на личной странице в соцсетях.

Сам Давидович-Фокина также снялся с Цинциннати по ходу матча. Это случилось во втором круге, Алехандро играл с бразильцем Жоао Фонсекой (7:6 (7:5), 4:6 Rt.).

Карлос Алькарас выиграл «Мастерс» в Цинциннати. Янник Синнер снялся при 0:5 в первом сете
