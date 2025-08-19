Елена Приданкина пробилась в полуфинал квалификации US Open — 2025
186-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина успешно стартовала в квалификации US Open — 2025. В первом матче она одержала волевую победу над чешкой Барборой Палицовой (174-й номер рейтинга WTA) со счётом 5:7, 6:3, 6:4.
US Open — квалификация (ж). 1-й круг
18 августа 2025, понедельник. 21:10 МСК
Барбора Палицова
Б. Палицова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Матч продолжался 2 часа 51 минуту. За это время Приданкина выполнила одну подачу навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Палицовой четыре эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
За выход в финал квалификации Открытого чемпионата США Елена Приданкина поспорит с японкой Эной Сибахарой (20-я сеяная).
