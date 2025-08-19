Скидки
Барбора Палицова — Елена Приданкина, результат матча 18 августа 2025, счет 1:2, 1-й круг квалификация US Open

Елена Приданкина пробилась в полуфинал квалификации US Open — 2025
Комментарии

186-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина успешно стартовала в квалификации US Open — 2025. В первом матче она одержала волевую победу над чешкой Барборой Палицовой (174-й номер рейтинга WTA) со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
18 августа 2025, понедельник. 21:10 МСК
Барбора Палицова
Чехия
Барбора Палицова
Б. Палицова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 4
5 		6 6
         
Елена Приданкина
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина

Матч продолжался 2 часа 51 минуту. За это время Приданкина выполнила одну подачу навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Палицовой четыре эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в финал квалификации Открытого чемпионата США Елена Приданкина поспорит с японкой Эной Сибахарой (20-я сеяная).

