Веснина: возможно, ситуация с Синнером даст организаторам Цинциннати мощный толчок

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала исход финала на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер из-за плохого самочувствия снялся при счёте 0:5 в пользу второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Возможно, ситуация с Янником даст организаторам турнира мощный толчок для того, чтобы больше не ставить финальные матчи в 15:00 или же потратить ещё несколько миллионов долларов на крышу…» — написала Веснина на личной странице в социальных сетях.

Ранее расписание турнира в Цинциннати раскритиковал 18-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.

Комментарии
