Веснина: возможно, ситуация с Синнером даст организаторам Цинциннати мощный толчок
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала исход финала на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер из-за плохого самочувствия снялся при счёте 0:5 в пользу второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Возможно, ситуация с Янником даст организаторам турнира мощный толчок для того, чтобы больше не ставить финальные матчи в 15:00 или же потратить ещё несколько миллионов долларов на крышу…» — написала Веснина на личной странице в социальных сетях.
Ранее расписание турнира в Цинциннати раскритиковал 18-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.
Комментарии
- 19 августа 2025
-
00:36
-
00:31
-
00:16
-
00:01
- 18 августа 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:22
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:23
-
21:36
-
21:21
-
20:30
-
20:05
-
19:42
-
19:00
-
18:41
-
18:28
-
17:59
-
16:33
-
14:47
-
14:26
-
14:12
-
13:53
-
13:49
-
13:35
-
13:33
-
13:30
-
13:25