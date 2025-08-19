Веснина: возможно, ситуация с Синнером даст организаторам Цинциннати мощный толчок

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала исход финала на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер из-за плохого самочувствия снялся при счёте 0:5 в пользу второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Возможно, ситуация с Янником даст организаторам турнира мощный толчок для того, чтобы больше не ставить финальные матчи в 15:00 или же потратить ещё несколько миллионов долларов на крышу…» — написала Веснина на личной странице в социальных сетях.

Ранее расписание турнира в Цинциннати раскритиковал 18-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.