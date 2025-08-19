Скидки
Алькарас станет первой ракеткой мира, если сыграет не хуже Синнера на US Open — 2025

Алькарас станет первой ракеткой мира, если сыграет не хуже Синнера на US Open — 2025
У пятикратного победителя турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса есть шансы подняться на первую строчку мирового рейтинга ATP по итогам US Open — 2025, сместив с этой позиции четырёхкратного чемпиона мэйджоров итальянца Янника Синнера.

После победы Алькараса в финале «Мастерса» в Цинциннати (США) разрыв между ним и Синнером в рейтинге составляет 1890 очков. На US Open — 2025 Яннику предстоит защищать 2000 очков за прошлогодний титул, в то время как Карлосу — 50 (второй круг).

Таким образом, Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира, если выиграет столько же или больше матчей, чем Янник Синнер, на предстоящем Открытом чемпионате США. Синнер не покидал первую строчку рейтинга с июня 2024 года.

22-летний Карлос Алькарас выиграл 22-й титул в карьере, восьмой — на «Мастерсе»
