Карлос Алькарас завоевал шестой титул в сезоне-2025
Победа второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в финале хардового «Мастерса» в Цинциннати (США, штат Огайо) над первым номером мирового рейтинга Янником Синнером из Италии (5:0, отказ) принесла испанцу шестой титул в текущем сезоне-2025.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Ранее в этом году Алькарас одержал победы на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме, грунтовых «Мастерсах» в Монте-Карло и Риме, грунтовом турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» и травяном ATP-500 в Лондоне.
Всего за карьеру 22-летний Карлос Алькарас выиграл 22-й турнир и восьмой категории «Мастерс».
Видео: Синнер и Алькарас встретились на корте в Цинциннати
