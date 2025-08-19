Карлос Алькарас завоевал шестой титул в сезоне-2025

Победа второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в финале хардового «Мастерса» в Цинциннати (США, штат Огайо) над первым номером мирового рейтинга Янником Синнером из Италии (5:0, отказ) принесла испанцу шестой титул в текущем сезоне-2025.

Ранее в этом году Алькарас одержал победы на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме, грунтовых «Мастерсах» в Монте-Карло и Риме, грунтовом турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» и травяном ATP-500 в Лондоне.

Всего за карьеру 22-летний Карлос Алькарас выиграл 22-й турнир и восьмой категории «Мастерс».

Видео: Синнер и Алькарас встретились на корте в Цинциннати