Карлос Алькарас прервал серию Янника Синнера из 26 побед на харде

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прервал серию из 26 побед итальянца первой ракетки мира Янника Синнера на харде.

Алькарас выиграл турнир серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Синнер неожиданно снялся с матча при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия. Соперники провели на корте 23 минуты. После матча Алькарас поддержал Синнера, испанец обнял итальянца и выразил слова поддержки.

За победу в финале Алькарас получит $ 1,1 млн призовых и 1000 рейтинговых очков.

Этот титул стал 22-м в карьере 22-летнего Карлоса Алькараса и восьмым – на «Мастерсе».