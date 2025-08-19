Скидки
Карлос Алькарас прервал серию Янника Синнера из 26 побед на харде

Комментарии

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прервал серию из 26 побед итальянца первой ракетки мира Янника Синнера на харде.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Алькарас выиграл турнир серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Синнер неожиданно снялся с матча при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия. Соперники провели на корте 23 минуты. После матча Алькарас поддержал Синнера, испанец обнял итальянца и выразил слова поддержки.

За победу в финале Алькарас получит $ 1,1 млн призовых и 1000 рейтинговых очков.

Этот титул стал 22-м в карьере 22-летнего Карлоса Алькараса и восьмым – на «Мастерсе».

