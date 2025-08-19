Скидки
Джессика Бузас Манейро — Камилла Рахимова, результат матча 19 августа 2025, счёт 2:0, 1-й круг турнира WTA-500 в Монтеррее

Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Монтеррее, где сыграет с Дианой Шнайдер
Комментарии

Российская теннисистка Камилла Рахимова с победы стартовала на турнире в Монтеррее. В матче первого круга она обыграла испанку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:4, 7:5.

Монтеррей. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 00:10 МСК
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Рахимова подала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету испанки три подачи навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Рахимова встретится с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Турнир в Монтеррее проходит с 18 по 23 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн. Действующим победителем турнира является представительница Чехии Линда Носкова.

