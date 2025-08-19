Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Монтеррее, где сыграет с Дианой Шнайдер
Поделиться
Российская теннисистка Камилла Рахимова с победы стартовала на турнире в Монтеррее. В матче первого круга она обыграла испанку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:4, 7:5.
Монтеррей. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 00:10 МСК
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Рахимова подала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету испанки три подачи навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Рахимова встретится с соотечественницей Дианой Шнайдер.
Турнир в Монтеррее проходит с 18 по 23 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн. Действующим победителем турнира является представительница Чехии Линда Носкова.
Комментарии
- 19 августа 2025
-
02:19
-
02:09
-
02:08
-
01:44
-
01:27
-
01:19
-
00:36
-
00:31
-
00:16
-
00:01
- 18 августа 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:22
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:23
-
21:36
-
21:21
-
20:30
-
20:05
-
19:42
-
19:00
-
18:41
-
18:28
-
17:59
-
16:33
-
14:47
-
14:26
-
14:12