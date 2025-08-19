Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Монтеррее, где сыграет с Дианой Шнайдер

Российская теннисистка Камилла Рахимова с победы стартовала на турнире в Монтеррее. В матче первого круга она обыграла испанку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. За это время Рахимова подала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету испанки три подачи навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Рахимова встретится с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Турнир в Монтеррее проходит с 18 по 23 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн. Действующим победителем турнира является представительница Чехии Линда Носкова.