Карлос Алькарас победил Янника Синнера в шестой раз за последние семь матчей

18 августа вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл у первого номера мирового рейтинга Янника Синнера из Италии (5:0, отказ) в финале хардового «Мастерса» в Цинциннати (США, штат Огайо). Эта победа стала для Алькараса шестой в семи последних очных встречах с Синнером.

Эта серия стартовала в 2024 году, в ходе которого Карлос трижды обыграл Янника — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в полуфинале «Ролан Гаррос» и в финале ATP-500 в Пекине. В 2025 году Алькарас победил Синнера в финалах «Мастерса» в Риме и «Ролан Гаррос», после чего уступил ему в финале Уимблдона-2025.

Всего в 14 очных противостояниях Алькараса и Синнера зафиксировано девять побед Карлоса и пять Янника.

Турнирная сетка «Мастерса» в Цинциннати

Видео: Уимблдон показал встречу Синнера и Алькараса за день до финала

