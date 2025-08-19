Скидки
Ига Швёнтек – Жасмин Паолини: полька выиграла первый сет финала турнира в Цинциннати

Комментарии

В эти минуты проходит финальный матч турнира в Цинциннати, в котором третья ракетка мира полька Ига Швёнтек встречается с итальянкой девятой ракеткой мира Жасмин Паолини.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		1
5 		0
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Швёнтек выиграла первый сет со счётом 7:5.

Напомним, в полуфинале Швёнтек обыграла Елену Рыбакину из Казахстана, а Паолини одержала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Турнир в Цинциннати проходил с 7 по 18 августа. Победитель турнира получит 1000 рейтинговых очков и $ 752 тыс. Теннисистка, занявшая второе место, получит $ 391 тыс. призовых и 650 рейтинговых очков.

Победителем мужского турнира стал испанец Карлос Алькарас, который обыграл итальянца Янника Синнера на отказе соперника при счёте 5:0 в первом сете.

Комментарии
