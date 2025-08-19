Ига Швёнтек – Жасмин Паолини: полька выиграла первый сет финала турнира в Цинциннати
Поделиться
В эти минуты проходит финальный матч турнира в Цинциннати, в котором третья ракетка мира полька Ига Швёнтек встречается с итальянкой девятой ракеткой мира Жасмин Паолини.
Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Швёнтек выиграла первый сет со счётом 7:5.
Напомним, в полуфинале Швёнтек обыграла Елену Рыбакину из Казахстана, а Паолини одержала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Турнир в Цинциннати проходил с 7 по 18 августа. Победитель турнира получит 1000 рейтинговых очков и $ 752 тыс. Теннисистка, занявшая второе место, получит $ 391 тыс. призовых и 650 рейтинговых очков.
Победителем мужского турнира стал испанец Карлос Алькарас, который обыграл итальянца Янника Синнера на отказе соперника при счёте 5:0 в первом сете.
Комментарии
- 19 августа 2025
-
02:19
-
02:09
-
02:08
-
01:44
-
01:27
-
01:19
-
00:36
-
00:31
-
00:16
-
00:01
- 18 августа 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:22
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:23
-
21:36
-
21:21
-
20:30
-
20:05
-
19:42
-
19:00
-
18:41
-
18:28
-
17:59
-
16:33
-
14:47
-
14:26
-
14:12