Ига Швёнтек – Жасмин Паолини: полька выиграла первый сет финала турнира в Цинциннати

В эти минуты проходит финальный матч турнира в Цинциннати, в котором третья ракетка мира полька Ига Швёнтек встречается с итальянкой девятой ракеткой мира Жасмин Паолини.

Швёнтек выиграла первый сет со счётом 7:5.

Напомним, в полуфинале Швёнтек обыграла Елену Рыбакину из Казахстана, а Паолини одержала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Турнир в Цинциннати проходил с 7 по 18 августа. Победитель турнира получит 1000 рейтинговых очков и $ 752 тыс. Теннисистка, занявшая второе место, получит $ 391 тыс. призовых и 650 рейтинговых очков.

Победителем мужского турнира стал испанец Карлос Алькарас, который обыграл итальянца Янника Синнера на отказе соперника при счёте 5:0 в первом сете.