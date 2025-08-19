Алькарас выиграл 17-й матч подряд на «Мастерсах»

18 августа вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл первого номера мирового рейтинга Янника Синнера из Италии (5:0, отказ) в финале хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США, штат Огайо). Эта победа стала для Алькараса 17-й подряд, одержанной на «Мастерсах».

В ходе победного турнира в Цинциннати испанец провёл шесть матчей. До этого он выиграл два «Мастерса» подряд, в которых принимал участие — в Монте-Карло, на котором для общей победы Алькарасу пришлось провести пять матчей, и в Риме (шесть матчей).

Последнее на текущий момент поражение Карлоса Алькараса на «Мастерсах» состоялось 22 марта 2025 года во втором круге турнира в Майами, где он проиграл бельгийцу Давиду Гоффену — 7:5, 4:6, 3:6.

