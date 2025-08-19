Алькарас выиграл 17-й матч подряд на «Мастерсах»

18 августа вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл первого номера мирового рейтинга Янника Синнера из Италии (5:0, отказ) в финале хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США, штат Огайо). Эта победа стала для Алькараса 17-й подряд, одержанной на «Мастерсах».
|1
|2
|3
|
|
В ходе победного турнира в Цинциннати испанец провёл шесть матчей. До этого он выиграл два «Мастерса» подряд, в которых принимал участие — в Монте-Карло, на котором для общей победы Алькарасу пришлось провести пять матчей, и в Риме (шесть матчей).
Последнее на текущий момент поражение Карлоса Алькараса на «Мастерсах» состоялось 22 марта 2025 года во втором круге турнира в Майами, где он проиграл бельгийцу Давиду Гоффену — 7:5, 4:6, 3:6.
Видео: Алькарас после победы над Зверевым в Цинциннати тренирует подачу
- 19 августа 2025
-
03:01
-
02:24
-
02:19
-
02:09
-
02:08
-
01:44
-
01:27
-
01:19
-
00:36
-
00:31
-
00:16
-
00:01
- 18 августа 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:22
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:23
-
21:36
-
21:21
-
20:30
-
20:05
-
19:42
-
19:00
-
18:41
-
18:28
-
17:59
-
16:33
-
14:47