Алькарас выиграл 17-й матч подряд на «Мастерсах»

Алькарас выиграл 17-й матч подряд на «Мастерсах»
18 августа вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл первого номера мирового рейтинга Янника Синнера из Италии (5:0, отказ) в финале хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США, штат Огайо). Эта победа стала для Алькараса 17-й подряд, одержанной на «Мастерсах».

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В ходе победного турнира в Цинциннати испанец провёл шесть матчей. До этого он выиграл два «Мастерса» подряд, в которых принимал участие — в Монте-Карло, на котором для общей победы Алькарасу пришлось провести пять матчей, и в Риме (шесть матчей).

Последнее на текущий момент поражение Карлоса Алькараса на «Мастерсах» состоялось 22 марта 2025 года во втором круге турнира в Майами, где он проиграл бельгийцу Давиду Гоффену — 7:5, 4:6, 3:6.

Турнирная сетка «Мастерса» в Цинциннати

Видео: Алькарас после победы над Зверевым в Цинциннати тренирует подачу

