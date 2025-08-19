Карлос Алькарас стал третьим испанцем, завоевавшим титул в Цинциннати
Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Карлос Алькарас стал третьим испанцем, завоевавшим титул в Цинциннати. Ранее это удавалось Карлосу Мойе в 2002 году и Рафаэлю Надалю в 2013 году.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Алькарас стал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Его соперник Янник Синнер неожиданно прекратил борьбу в первом сете при счёте 0:5, сославшись на проблемы со здоровьем. Встреча продолжалась всего 23 минуты. После окончания игры Алькарас поддержал соперника.
Триумф в финале принесёт Алькарасу $1,1 млн призовых и 1000 очков в рейтинге. Для Алькараса этот титул стал шестым в нынешнем сезоне.
Комментарии
