Ига Швёнтек обыграла Жасмин Паолини в финале турнира в Цинциннати
Поделиться
Польская теннисистка Ига Швёнтек стала победителем турнира в Цинциннати. В решающем матче она обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4.
Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Швёнтек сделала девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из шести брейк-пойнтов. На счету Паолини, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
Турнир в Цинциннати проходил с 7 по 18 августа. Победитель турнира получит 1000 рейтинговых очко и $ 752 тыс. Теннисистка, занявшая второе место, получит $ 391 тыс. призовых и 650 рейтинговых очков.
Комментарии
- 19 августа 2025
-
03:46
-
03:44
-
03:33
-
03:24
-
03:13
-
03:01
-
02:24
-
02:19
-
02:09
-
02:08
-
01:44
-
01:27
-
01:19
-
00:36
-
00:31
-
00:16
-
00:01
- 18 августа 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:22
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:23
-
21:36
-
21:21
-
20:30
-
20:05
-
19:42
-
19:00