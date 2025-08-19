Ига Швёнтек обыграла Жасмин Паолини в финале турнира в Цинциннати

Польская теннисистка Ига Швёнтек стала победителем турнира в Цинциннати. В решающем матче она обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Швёнтек сделала девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из шести брейк-пойнтов. На счету Паолини, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Турнир в Цинциннати проходил с 7 по 18 августа. Победитель турнира получит 1000 рейтинговых очко и $ 752 тыс. Теннисистка, занявшая второе место, получит $ 391 тыс. призовых и 650 рейтинговых очков.