Ига Швёнтек – Жасмин Паолини, результат матча 19 августа 2025, счёт 2:0, финал турнира WTA-1000 в Цинциннати, США

Ига Швёнтек обыграла Жасмин Паолини в финале турнира в Цинциннати
Комментарии

Польская теннисистка Ига Швёнтек стала победителем турнира в Цинциннати. В решающем матче она обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Швёнтек сделала девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из шести брейк-пойнтов. На счету Паолини, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Турнир в Цинциннати проходил с 7 по 18 августа. Победитель турнира получит 1000 рейтинговых очко и $ 752 тыс. Теннисистка, занявшая второе место, получит $ 391 тыс. призовых и 650 рейтинговых очков.

Сетка турнира в Цинциннати
