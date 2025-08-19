Ига Швёнтек завоевала 24-й титул в карьере
Поделиться
Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла хардовый турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо), где была посеяна третьей, победив в финале девятую в мировом рейтинге итальянку Жасмин Паолини (седьмой посев) в двух партиях — 7:5, 6:4. Титул в Цинциннати стал для 24-летней Швёнтек 24-м в карьере.
Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Ранее Швёнтек шесть раз выигрывала турниры «Большого шлема» (четырежды «Ролан Гаррос», US Open, Уимблдон) и один раз Итоговый турнир WTA, также на её счету 11 выигранных «тысячников» (с учётом Цинциннати-2025), пять турниров категории WTA-500 и один категории WTA-250.
Видео: Компания LEGO подарила Швёнтек гигантскую клубнику
Материалы по теме
Комментарии
- 19 августа 2025
-
03:46
-
03:44
-
03:33
-
03:24
-
03:13
-
03:01
-
02:24
-
02:19
-
02:09
-
02:08
-
01:44
-
01:27
-
01:19
-
00:36
-
00:31
-
00:16
-
00:01
- 18 августа 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:22
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:23
-
21:36
-
21:21
-
20:30
-
20:05
-
19:42
-
19:00