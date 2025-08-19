Скидки
Ига Швёнтек завоевала 24-й титул в карьере

Ига Швёнтек завоевала 24-й титул в карьере
Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла хардовый турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо), где была посеяна третьей, победив в финале девятую в мировом рейтинге итальянку Жасмин Паолини (седьмой посев) в двух партиях — 7:5, 6:4. Титул в Цинциннати стал для 24-летней Швёнтек 24-м в карьере.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Ранее Швёнтек шесть раз выигрывала турниры «Большого шлема» (четырежды «Ролан Гаррос», US Open, Уимблдон) и один раз Итоговый турнир WTA, также на её счету 11 выигранных «тысячников» (с учётом Цинциннати-2025), пять турниров категории WTA-500 и один категории WTA-250.

Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати

Видео: Компания LEGO подарила Швёнтек гигантскую клубнику

Ига Швёнтек обыграла Жасмин Паолини в финале турнира в Цинциннати
Новости. Теннис
