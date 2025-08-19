Ига Швёнтек выиграла второй титул в сезоне

Польская теннисистка Ига Швёнтек завоевала второй титул в сезоне. В финале турнира в Цинциннати она обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4.

В июле Швёнтек стала чемпионкой Уимблдона, разгромив в решающем матче турнира американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Турнир в Цинциннати проходил с 7 по 18 августа. Победитель турнира получит 1000 рейтинговых очко и $ 752 тыс. Теннисистка, занявшая второе место, получит $ 391 тыс. призовых и 650 рейтинговых очков.

Победителем мужского турнира в Цинциннати стал испанец Карлос Алькарас, который обыграл итальянца Янника Синнера на отказе соперника при счёте 5:0 в первом сете.