Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек догнала Мирру Андрееву по количеству титулов в 2025 году

Ига Швёнтек догнала Мирру Андрееву по количеству титулов в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира Ига Швёнтек из Польши выиграла свой второй титул в 2025 году, победив в финале хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо) девятую в мировом рейтинге итальянку Жасмин Паолини — 7:5, 6:4. Ранее в этом году Швёнтек одержала победу на единственном в календаре травяном турнире «Большого шлема» — Уимблдоне-2025.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Тем самым полька сравнялась по количеству титулов в 2025 году с пятой ракеткой мира 18-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая выиграла два турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Также по два титула в текущем году в активе Майи Джойнт (Австралия), Маккартни Кесслер, Мэдисон Киз (обе — США) и Элисе Мертенс (Бельгия).

Больше титулов в 2025 году — по три — только у двух теннисисток в туре: первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси и четвёртой в рейтинге WTA американки Джессики Пегулы.

Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати

Видео: Мирра Андреева провела тренировку с Игой Швёнтек в Штутгарте

Материалы по теме
Ига Швёнтек обыграла Жасмин Паолини в финале турнира в Цинциннати
Ига Швёнтек завоевала 24-й титул в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android