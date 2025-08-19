Ига Швёнтек догнала Мирру Андрееву по количеству титулов в 2025 году

Третья ракетка мира Ига Швёнтек из Польши выиграла свой второй титул в 2025 году, победив в финале хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо) девятую в мировом рейтинге итальянку Жасмин Паолини — 7:5, 6:4. Ранее в этом году Швёнтек одержала победу на единственном в календаре травяном турнире «Большого шлема» — Уимблдоне-2025.

Тем самым полька сравнялась по количеству титулов в 2025 году с пятой ракеткой мира 18-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая выиграла два турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Также по два титула в текущем году в активе Майи Джойнт (Австралия), Маккартни Кесслер, Мэдисон Киз (обе — США) и Элисе Мертенс (Бельгия).

Больше титулов в 2025 году — по три — только у двух теннисисток в туре: первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси и четвёртой в рейтинге WTA американки Джессики Пегулы.

