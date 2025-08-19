Ига Швёнтек догнала Мирру Андрееву по количеству титулов в 2025 году

Третья ракетка мира Ига Швёнтек из Польши выиграла свой второй титул в 2025 году, победив в финале хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо) девятую в мировом рейтинге итальянку Жасмин Паолини — 7:5, 6:4. Ранее в этом году Швёнтек одержала победу на единственном в календаре травяном турнире «Большого шлема» — Уимблдоне-2025.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Тем самым полька сравнялась по количеству титулов в 2025 году с пятой ракеткой мира 18-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая выиграла два турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Также по два титула в текущем году в активе Майи Джойнт (Австралия), Маккартни Кесслер, Мэдисон Киз (обе — США) и Элисе Мертенс (Бельгия).
Больше титулов в 2025 году — по три — только у двух теннисисток в туре: первой ракетки мира Арины Соболенко из Беларуси и четвёртой в рейтинге WTA американки Джессики Пегулы.
Видео: Мирра Андреева провела тренировку с Игой Швёнтек в Штутгарте
- 19 августа 2025
-
03:46
-
03:44
-
03:33
-
03:24
-
03:13
-
03:01
-
02:24
-
02:19
-
02:09
-
02:08
-
01:44
-
01:27
-
01:19
-
00:36
-
00:31
-
00:16
-
00:01
- 18 августа 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:22
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:23
-
21:36
-
21:21
-
20:30
-
20:05
-
19:42
-
19:00