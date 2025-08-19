Швёнтек обошла Азаренко по количеству титулов на уровне WTA-1000
Польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла 11-й титул уровня WTA-1000 и вышла на чистое второе место по этому показателю. Она обошла белоруску Викторию Азаренко, на счету которой 10 побед на уровне WTA-1000. Рекорд по количеству побед на «тысячниках» принадлежит американке Серене Уильямс. (13).
Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Швёнтек стала победителем турнира в Цинциннати. В финале она обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4. Это её второй трофей в сезоне. В июле Швёнтек стала чемпионкой Уимблдона, разгромив в решающем матче турнира американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
Титул в Цинциннати стал для 24-летней Швёнтек 24-м в карьере.
