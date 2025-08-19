Швёнтек обошла Азаренко по количеству титулов на уровне WTA-1000

Польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла 11-й титул уровня WTA-1000 и вышла на чистое второе место по этому показателю. Она обошла белоруску Викторию Азаренко, на счету которой 10 побед на уровне WTA-1000. Рекорд по количеству побед на «тысячниках» принадлежит американке Серене Уильямс. (13).

Швёнтек стала победителем турнира в Цинциннати. В финале она обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4. Это её второй трофей в сезоне. В июле Швёнтек стала чемпионкой Уимблдона, разгромив в решающем матче турнира американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Титул в Цинциннати стал для 24-летней Швёнтек 24-м в карьере.