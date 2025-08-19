Скидки
Швёнтек обратилась к Паолини после финала турнира в Цинциннати

Швёнтек обратилась к Паолини после финала турнира в Цинциннати
Польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась об итальянской теннисистке Жасмин Паолини после победу в финале турнира в Цинциннати (7:5, 6:4).

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Поздравляю с отличным турниром. Как всегда, ты играешь великолепно. Надеюсь, мы сыграем финал на US Open через две недели. Спасибо, что ты такой позитивный человек в раздевалке. Среди нас не так много людей, которые каждый день излучают такой позитив. Всегда приятно тебя видеть. Поздравляю твою команду с потрясающей работой и усилиями. Это было удовольствие», — сказала Швёнтек в интервью на корте после матча.

Ига Швёнтек выиграла второй титул в нынешнем сезоне и 24-й в карьере.

Новости. Теннис
