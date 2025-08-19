Анна Блинкова уступила Элисе Мертенс в первом круге турнира WTA-500 в Монтеррее
Поделиться
В ночь с 18 на 19 августа на хардовом турнире категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее завершился матч первого круга 77-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Блинковой и 22-й в мировом рейтинге Элисе Мертенс из Бельгии (пятый посев на турнире). Мертенс выиграла встречу в двух сетах — 6:4, 6:3.
Монтеррей. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 02:05 МСК
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Блинкова выполнила два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из шести брейк-пойнтов. Мертенс четырежды подала навылет при шести двойных ошибках и выиграла пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.
Во втором круге турнира в Монтерее Элисе Мертенс сыграет с победителем матча между 65-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции и 55-й в рейтинге WTA хорваткой Донной Векич.
Комментарии
- 19 августа 2025
-
04:33
-
03:59
-
03:55
-
03:46
-
03:44
-
03:33
-
03:24
-
03:13
-
03:01
-
02:24
-
02:19
-
02:09
-
02:08
-
01:44
-
01:27
-
01:19
-
00:36
-
00:31
-
00:16
-
00:01
- 18 августа 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:22
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:23
-
21:36
-
21:21
-
20:30