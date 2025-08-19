Скидки
Анна Блинкова — Элисе Мертенс, результат матча 19 августа 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA-500 в Монтеррее

Анна Блинкова уступила Элисе Мертенс в первом круге турнира WTA-500 в Монтеррее
Комментарии

В ночь с 18 на 19 августа на хардовом турнире категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее завершился матч первого круга 77-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Блинковой и 22-й в мировом рейтинге Элисе Мертенс из Бельгии (пятый посев на турнире). Мертенс выиграла встречу в двух сетах — 6:4, 6:3.

Монтеррей. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 02:05 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Блинкова выполнила два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из шести брейк-пойнтов. Мертенс четырежды подала навылет при шести двойных ошибках и выиграла пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Во втором круге турнира в Монтерее Элисе Мертенс сыграет с победителем матча между 65-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции и 55-й в рейтинге WTA хорваткой Донной Векич.

Комментарии
