Ига Швёнтек станет второй ракеткой мира

Польская теннисистка Ига Швёнтек станет второй ракеткой мира после победы в финале турнира в Цинциннати. В решающем матче турнира она обыграла представительницу Беларуси Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4.

Таким образом, Швёнтек обойдёт американку Кори Гауфф в обновлённом рейтинге WTA. Первой ракеткой мира является белоруска Арина Соболенко.

Швёнтек взяла свой второй трофей в сезоне. В июле полька стала чемпионкой Уимблдона, разгромив в решающем матче турнира американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Титул в Цинциннати стал для 24-летней Швёнтек 24-м в карьере. Она завоевала 11 трофеев на уровне WTA-1000.