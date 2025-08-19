Скидки
Ига Швёнтек станет второй ракеткой мира

Ига Швёнтек станет второй ракеткой мира
Польская теннисистка Ига Швёнтек станет второй ракеткой мира после победы в финале турнира в Цинциннати. В решающем матче турнира она обыграла представительницу Беларуси Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Таким образом, Швёнтек обойдёт американку Кори Гауфф в обновлённом рейтинге WTA. Первой ракеткой мира является белоруска Арина Соболенко.

Швёнтек взяла свой второй трофей в сезоне. В июле полька стала чемпионкой Уимблдона, разгромив в решающем матче турнира американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Титул в Цинциннати стал для 24-летней Швёнтек 24-м в карьере. Она завоевала 11 трофеев на уровне WTA-1000.

