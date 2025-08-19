Синнер рассказал о своей готовности к US Open после снятия с финала турнира в Цинциннати

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о своей готовности к Открытому чемпионату США после снятия с финала турнира в Цинциннати против испанца Карлоса Алькараса из-за плохого самочувствия.

«Теперь у меня есть несколько моментов, которые надо улучшить, если хочу пройти далеко на US Open. Эта неделя стала хорошим тестом, чтобы понять, где сейчас мой уровень. С теннисной точки зрения я нахожусь на хорошем уровне, но в других аспектах ещё есть пространство для прогресса. US Open будет тяжёлым турниром, но я очень жду его начала. Если буду готов и физически, и психологически, то пойду до конца. Надеюсь быть в форме — это главная цель здесь, в США», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября.