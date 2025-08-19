Ига Швёнтек одержала шестую победу в шести матчах с Жасмин Паолини

В ночь с 18 на 19 августа мск третья ракетка мира Ига Швёнтек из Польши в финале хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо) переиграла девятую в мировом рейтинге итальянку Жасмин Паолини в двух партиях — 7:5, 6:4. Эта победа стала для Иги шестой в шести очных противостояниях с Жасмин.
История личных встреч Швёнтек и Паолини началась в 2018 году, после этого теннисистки встретились в официальных матчах в 2022 году, дважды в 2024 году и дважды в 2025 году. Во всех шести противостояниях верх брала Швёнтек, при этом Паолини за всё время удалось выиграть только один сет — в ноябре 2024 года в матче Кубка Билли Джин Кинг, в котором соперницы представляли сборную Польши и сборную Италии.
