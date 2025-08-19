Жасмин Паолини станет восьмой ракеткой мира

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини станет восьмой в обновлённом рейтинге WTA благодаря выходу в финал хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо), где она уступила в двух партиях третьей в мировой классификации Иге Швёнтек из Польши — 5:7, 4:6.
По итогам выступления на турнире в Цинциннати Паолини добавит в свою копилку 530 очков, её сумма составит 4116 очков. Это позволит Жасмин опередить в рейтинге американку Аманду Анисимову, которая дошла в Цинциннати до третьего круга, добавив к прежнему рейтингу 25 очков (общая сумма по итогам турнира — 3859 очков).
Помимо этого в топ-10 женского мирового рейтинга ожидается только одна перестановка — победившая в Цинциннати Швёнтек опередит американку Кори Гауфф и станет второй ракеткой мира.
Видео: Паолини показала, как весело проводит отпуск
