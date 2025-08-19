Скидки
Жасмин Паолини станет восьмой ракеткой мира

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини станет восьмой в обновлённом рейтинге WTA благодаря выходу в финал хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо), где она уступила в двух партиях третьей в мировой классификации Иге Швёнтек из Польши — 5:7, 4:6.

Цинциннати (ж). Финал
19 августа 2025, вторник. 01:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

По итогам выступления на турнире в Цинциннати Паолини добавит в свою копилку 530 очков, её сумма составит 4116 очков. Это позволит Жасмин опередить в рейтинге американку Аманду Анисимову, которая дошла в Цинциннати до третьего круга, добавив к прежнему рейтингу 25 очков (общая сумма по итогам турнира — 3859 очков).

Помимо этого в топ-10 женского мирового рейтинга ожидается только одна перестановка — победившая в Цинциннати Швёнтек опередит американку Кори Гауфф и станет второй ракеткой мира.

Ига Швёнтек станет второй ракеткой мира
