Донна Векич победила Марию Саккари в первом круге турнира WTA-500 в Монтеррее

В ночь с 18 на 19 августа на хардовом турнире категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее завершился матч первого круга между 55-й ракеткой мира хорватской теннисисткой Донной Векич и представительницей Греции Марией Саккари (65-я в мировом рейтинге). Векич добилась успеха в двух сетах — 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Векич выполнила пять эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Саккари один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и выиграла два брейк-пойнта из девяти возможных.

Во втором круге турнира в Монтерее Донна Векич сыграет с 22-й ракеткой мира Элисе Мертенс из Бельгии.