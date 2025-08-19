Скидки
Мария Саккари — Донна Векич, результат матча 19 августа 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA-500 в Монтеррее

Донна Векич победила Марию Саккари в первом круге турнира WTA-500 в Монтеррее
Комментарии

В ночь с 18 на 19 августа на хардовом турнире категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее завершился матч первого круга между 55-й ракеткой мира хорватской теннисисткой Донной Векич и представительницей Греции Марией Саккари (65-я в мировом рейтинге). Векич добилась успеха в двух сетах — 6:2, 6:3.

Монтеррей. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 04:40 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Векич выполнила пять эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Саккари один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и выиграла два брейк-пойнта из девяти возможных.

Во втором круге турнира в Монтерее Донна Векич сыграет с 22-й ракеткой мира Элисе Мертенс из Бельгии.

Календарь турнира WTA-500 в Монтеррее
Сетка турнира WTA-500 в Монтеррее
