Донна Векич победила Марию Саккари в первом круге турнира WTA-500 в Монтеррее
В ночь с 18 на 19 августа на хардовом турнире категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее завершился матч первого круга между 55-й ракеткой мира хорватской теннисисткой Донной Векич и представительницей Греции Марией Саккари (65-я в мировом рейтинге). Векич добилась успеха в двух сетах — 6:2, 6:3.
Монтеррей. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 04:40 МСК
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Донна Векич
Д. Векич
Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Векич выполнила пять эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Саккари один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и выиграла два брейк-пойнта из девяти возможных.
Во втором круге турнира в Монтерее Донна Векич сыграет с 22-й ракеткой мира Элисе Мертенс из Бельгии.
