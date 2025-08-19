Скидки
Теннис

Карлос Алькарас стал вторым самым молодым восьмикратным чемпионом «Мастерсов»

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас благодаря победе в финале хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США, штат Огайо) над первым номером мирового рейтинга Янником Синнером из Италии (5:0, отказ) выиграл свой восьмой «Мастерс» в карьере. Этого результата Карлос добился в возрасте 22 лет и 3 месяцев.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Таким образом, Алькарас стал вторым по молодости игроком в истории мирового тенниса, который смог завоевать восемь титулов на «Мастерсах». Самым молодым таким теннисистом в мира остаётся испанец Рафаэль Надаль, который в 2007 году выиграл в Монте-Карло свой восьмой турнир этой категории в возрасте 20 лет и 10 месяцев.

Турнирная сетка «Мастерса» в Цинциннати

Видео: Фанат подарил Карлосу Алькарасу маску лучадора

