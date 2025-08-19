Карлос Алькарас стал вторым самым молодым восьмикратным чемпионом «Мастерсов»
Поделиться
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас благодаря победе в финале хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США, штат Огайо) над первым номером мирового рейтинга Янником Синнером из Италии (5:0, отказ) выиграл свой восьмой «Мастерс» в карьере. Этого результата Карлос добился в возрасте 22 лет и 3 месяцев.
Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Таким образом, Алькарас стал вторым по молодости игроком в истории мирового тенниса, который смог завоевать восемь титулов на «Мастерсах». Самым молодым таким теннисистом в мира остаётся испанец Рафаэль Надаль, который в 2007 году выиграл в Монте-Карло свой восьмой турнир этой категории в возрасте 20 лет и 10 месяцев.
Видео: Фанат подарил Карлосу Алькарасу маску лучадора
Материалы по теме
Комментарии
- 19 августа 2025
-
06:05
-
05:32
-
05:18
-
04:46
-
04:33
-
03:59
-
03:55
-
03:46
-
03:44
-
03:33
-
03:24
-
03:13
-
03:01
-
02:24
-
02:19
-
02:09
-
02:08
-
01:44
-
01:27
-
01:19
-
00:36
-
00:31
-
00:16
-
00:01
- 18 августа 2025
-
23:53
-
23:41
-
23:22
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:56
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:29