Вероника Кудерметова взлетела на 10 позиций рейтинга WTA. Швёнтек стала второй

Женская теннисная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила пятую строчку рейтинга, а полька Ига Швёнтек стала второй ракеткой мира.

Из заметных изменений также стоит отметить россиянку Веронику Кудерметову, которая поднялась на 10 позиций и заняла 26‑е место. Первой ракеткой мира по‑прежнему остаётся белоруска Арина Соболенко.

Рейтинг WTA от 19 августа:

(1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11225 очков (3). Ига Швёнтек (Польша) — 7933 (2). Кори Гауфф (США) — 7874 (4). Джессика Пегула (США) — 4903 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4733 (6). Мэдисон Киз (США) — 4699 (7). Чжэн Цинвэнь (Китай) — 4433 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 4116 (8). Аманда Анисимова (США) — 3869 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3663…

14 (16). Екатерина Александрова — 2786…

19 (18). Людмила Самсонова — 2166…

22 (20). Диана Шнайдер — 2036…

26 (36). Вероника Кудерметова — 1763…

31 (34). Анна Калинская — 1582…

44 (33). Анастасия Павлюченкова — 1244

45 (45). Анастасия Потапова — 1221…

64 (60). Полина Кудерметова — 960…

68 (67). Камилла Рахимова — 931…

78 (77). Анна Блинкова — 878…

100 (100). Анастасия Захарова (все — Россия) — 742.

