Вероника Кудерметова взлетела на 10 позиций рейтинга WTA. Швёнтек стала второй
Женская теннисная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила пятую строчку рейтинга, а полька Ига Швёнтек стала второй ракеткой мира.
Из заметных изменений также стоит отметить россиянку Веронику Кудерметову, которая поднялась на 10 позиций и заняла 26‑е место. Первой ракеткой мира по‑прежнему остаётся белоруска Арина Соболенко.
Рейтинг WTA от 19 августа:
- (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11225 очков
- (3). Ига Швёнтек (Польша) — 7933
- (2). Кори Гауфф (США) — 7874
- (4). Джессика Пегула (США) — 4903
- (5). Мирра Андреева (Россия) — 4733
- (6). Мэдисон Киз (США) — 4699
- (7). Чжэн Цинвэнь (Китай) — 4433
- (9). Жасмин Паолини (Италия) — 4116
- (8). Аманда Анисимова (США) — 3869
- (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3663…
- 14 (16). Екатерина Александрова — 2786…
- 19 (18). Людмила Самсонова — 2166…
- 22 (20). Диана Шнайдер — 2036…
- 26 (36). Вероника Кудерметова — 1763…
- 31 (34). Анна Калинская — 1582…
- 44 (33). Анастасия Павлюченкова — 1244
- 45 (45). Анастасия Потапова — 1221…
- 64 (60). Полина Кудерметова — 960…
- 68 (67). Камилла Рахимова — 931…
- 78 (77). Анна Блинкова — 878…
- 100 (100). Анастасия Захарова (все — Россия) — 742.
