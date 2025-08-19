Скидки
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова взлетела на 10 позиций рейтинга WTA. Швёнтек стала второй

Вероника Кудерметова взлетела на 10 позиций рейтинга WTA. Швёнтек стала второй
Женская теннисная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила пятую строчку рейтинга, а полька Ига Швёнтек стала второй ракеткой мира.

Из заметных изменений также стоит отметить россиянку Веронику Кудерметову, которая поднялась на 10 позиций и заняла 26‑е место. Первой ракеткой мира по‑прежнему остаётся белоруска Арина Соболенко.

Рейтинг WTA от 19 августа:

  1. (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11225 очков
  2. (3). Ига Швёнтек (Польша) — 7933
  3. (2). Кори Гауфф (США) — 7874
  4. (4). Джессика Пегула (США) — 4903
  5. (5). Мирра Андреева (Россия) — 4733
  6. (6). Мэдисон Киз (США) — 4699
  7. (7). Чжэн Цинвэнь (Китай) — 4433
  8. (9). Жасмин Паолини (Италия) — 4116
  9. (8). Аманда Анисимова (США) — 3869
  10. (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3663…
  • 14 (16). Екатерина Александрова — 2786…
  • 19 (18). Людмила Самсонова — 2166…
  • 22 (20). Диана Шнайдер — 2036…
  • 26 (36). Вероника Кудерметова — 1763…
  • 31 (34). Анна Калинская — 1582…
  • 44 (33). Анастасия Павлюченкова — 1244
  • 45 (45). Анастасия Потапова — 1221…
  • 64 (60). Полина Кудерметова — 960…
  • 68 (67). Камилла Рахимова — 931…
  • 78 (77). Анна Блинкова — 878…
  • 100 (100). Анастасия Захарова (все — Россия) — 742.

