Алькарас и Швёнтек — чемпионы Цинциннати, ЦСКА купил нового защитника. Главное к утру

Испанец Карлос Алькарас, а также польская теннисистка Ига Швёнтек выиграли одиночные турниры в Цинциннати, одолев в своих матчах представителей Италии Янника Синнера и Жасмин Паолини, аргентинский «Банфилд» объявил о переходе 21-летнего защитника Рамиро Ди Лусиано в московский ЦСКА, российский полузащитник Антон Миранчук близок к переходу в московское «Динамо» из «Сьона». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

