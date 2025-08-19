Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

19 августа главные новости спорта, футбол, теннис, Цинциннати, футбольные трансферы

Алькарас и Швёнтек — чемпионы Цинциннати, ЦСКА купил нового защитника. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Испанец Карлос Алькарас, а также польская теннисистка Ига Швёнтек выиграли одиночные турниры в Цинциннати, одолев в своих матчах представителей Италии Янника Синнера и Жасмин Паолини, аргентинский «Банфилд» объявил о переходе 21-летнего защитника Рамиро Ди Лусиано в московский ЦСКА, российский полузащитник Антон Миранчук близок к переходу в московское «Динамо» из «Сьона». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Карлос Алькарас выиграл «Мастерс» в Цинциннати. Янник Синнер снялся при 0:5 в первом сете.
  2. Ига Швёнтек обыграла Жасмин Паолини в финале турнира в Цинциннати.
  3. Аргентинский «Банфилд» объявил о переходе Рамиро Ди Лусиано в ЦСКА.
  4. Антон Миранчук близок к переходу в «Динамо» за € 2 млн, медосмотр — в ближайшие дни.
  5. «Спартак» близок к заключению соглашения с защитником «Галатасарая» Куэстой.
  6. Вероника Кудерметова взлетела на 10 позиций рейтинга WTA. Швёнтек стала второй.
  7. Дортмундская «Боруссия» с минимальным счётом обыграла «Рот-Вайсс Эс» в Кубке Германии.
  8. «Сантос» уволил главного тренера после 0:6 от «Васко да Гама».
  9. Анчелотти решил не вызывать Винисиуса в сборную Бразилии на ближайшие матчи — Globo.
  10. «Пари НН» победил «Динамо» Махачкала в 5-м туре РПЛ и покинул последнее место в таблице.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: Лига чемпионов и Кубок России в футболе, хоккей и суперфинал в теннисе
Топ-матчи вторника: Лига чемпионов и Кубок России в футболе, хоккей и суперфинал в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android