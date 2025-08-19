Алькарас и Швёнтек — чемпионы Цинциннати, ЦСКА купил нового защитника. Главное к утру
Испанец Карлос Алькарас, а также польская теннисистка Ига Швёнтек выиграли одиночные турниры в Цинциннати, одолев в своих матчах представителей Италии Янника Синнера и Жасмин Паолини, аргентинский «Банфилд» объявил о переходе 21-летнего защитника Рамиро Ди Лусиано в московский ЦСКА, российский полузащитник Антон Миранчук близок к переходу в московское «Динамо» из «Сьона». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Карлос Алькарас выиграл «Мастерс» в Цинциннати. Янник Синнер снялся при 0:5 в первом сете.
- Ига Швёнтек обыграла Жасмин Паолини в финале турнира в Цинциннати.
- Аргентинский «Банфилд» объявил о переходе Рамиро Ди Лусиано в ЦСКА.
- Антон Миранчук близок к переходу в «Динамо» за € 2 млн, медосмотр — в ближайшие дни.
- «Спартак» близок к заключению соглашения с защитником «Галатасарая» Куэстой.
- Вероника Кудерметова взлетела на 10 позиций рейтинга WTA. Швёнтек стала второй.
- Дортмундская «Боруссия» с минимальным счётом обыграла «Рот-Вайсс Эс» в Кубке Германии.
- «Сантос» уволил главного тренера после 0:6 от «Васко да Гама».
- Анчелотти решил не вызывать Винисиуса в сборную Бразилии на ближайшие матчи — Globo.
- «Пари НН» победил «Динамо» Махачкала в 5-м туре РПЛ и покинул последнее место в таблице.
Комментарии