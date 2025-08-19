US Open — 2025, микст: расписание матчей на 19 августа
Сегодня, 19 августа, в Нью-Йорке (США) пройдёт первый игровой день Открытого чемпионата США — 2025 в смешанном парном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.
Теннис. US Open, микст. Расписание матчей, 19 августа (время московское):
- 18:00. Наоми Осака (Япония)/Гаэль Монфис (Франция) — Кэти Макнелли (Италия)/Лоренцо Музетти (Италия).
- 18:00. Сара Эррани (Италия)/Андреа Вавассори (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан)/Тейлор Фриц (США).
- 19:30. Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия) — Мэдисон Киз (США)/Фрэнсис Тиафо (США).
- 19:30. Винус Уильямс (США)/Райлли Опелка (США) — Каролина Мухова (Чехия)/Андрей Рублёв (Россия).
- 22:30. Джессика Пегула (США)/Джек Дрейпер (Великобритания) — Эмма Радукану (Великобритания)/ Карлос Алькарас (Испания).
- 22:30. Тэйлор Таунсенд (США)/Бен Шелтон (США) — Аманда Анисимова (США)/Хольгер Руне (Дания).
- 00:00. Катержина Синякова (Чехия)/Янник Синнер (Италия) — Белинда Бенчич (Швейцария)/Александр Зверев (Германия).
- 00:00. Ольга Данилович (Сербия)/Новак Джокович (Сербия) — Мирра Андреева (Россия)/Даниил Медведев (Россия).
Материалы по теме
Комментарии