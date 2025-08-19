Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2025, микст: расписание матчей на 19 августа

US Open — 2025, микст: расписание матчей на 19 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 августа, в Нью-Йорке (США) пройдёт первый игровой день Открытого чемпионата США — 2025 в смешанном парном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Теннис. US Open, микст. Расписание матчей, 19 августа (время московское):

  • 18:00. Наоми Осака (Япония)/Гаэль Монфис (Франция) — Кэти Макнелли (Италия)/Лоренцо Музетти (Италия).
  • 18:00. Сара Эррани (Италия)/Андреа Вавассори (Италия) — Елена Рыбакина (Казахстан)/Тейлор Фриц (США).
  • 19:30. Ига Швёнтек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия) — Мэдисон Киз (США)/Фрэнсис Тиафо (США).
  • 19:30. Винус Уильямс (США)/Райлли Опелка (США) — Каролина Мухова (Чехия)/Андрей Рублёв (Россия).
  • 22:30. Джессика Пегула (США)/Джек Дрейпер (Великобритания) — Эмма Радукану (Великобритания)/ Карлос Алькарас (Испания).
  • 22:30. Тэйлор Таунсенд (США)/Бен Шелтон (США) — Аманда Анисимова (США)/Хольгер Руне (Дания).
  • 00:00. Катержина Синякова (Чехия)/Янник Синнер (Италия) — Белинда Бенчич (Швейцария)/Александр Зверев (Германия).
  • 00:00. Ольга Данилович (Сербия)/Новак Джокович (Сербия) — Мирра Андреева (Россия)/Даниил Медведев (Россия).
Календарь US Open - 2025 (микст)
Сетка US Open - 2025 (микст)
Материалы по теме
US Open проходит на крупнейшем стадионе мира. Он роскошен, но его ещё улучшат на $ 800 млн
US Open проходит на крупнейшем стадионе мира. Он роскошен, но его ещё улучшат на $ 800 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android