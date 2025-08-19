US Open — 2025, микст: расписание матчей на 19 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 19 августа, в Нью-Йорке (США) пройдёт первый игровой день Открытого чемпионата США — 2025 в смешанном парном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Теннис. US Open, микст. Расписание матчей, 19 августа (время московское):