Фото: Карлос Алькарас с трофеем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас получил трофей после победы на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В финале соревнований лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер снялся с матча при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия.

В нынешнем сезоне Алькарас победил на шести турнирах — на «Ролан Гаррос», «пятисотниках» в Лондоне (Великобритания) и Роттердаме (Нидерланды), а также на трёх «Мастерсах» — Монте-Карло (Монако), Рим (Италия) и Цинциннати (США).

Отметим, что Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира, если выиграет столько же или больше матчей, чем Янник Синнер, на предстоящем Открытом чемпионате США. Синнер не покидал первую строчку рейтинга с июня 2024 года.