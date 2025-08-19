Скидки
Теннис

Алькарас — о миксте US Open: будет очень приятно разделить корт с Эммой Радукану

Алькарас — о миксте US Open: будет очень приятно разделить корт с Эммой Радукану
Комментарии

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем участии в миксте US Open — 2025. На данном турнире он выступит в паре с британкой Эммой Радукану.

«Не лучшее время для начала, но мне очень нравится идея турнира и смешанного парного разряда. Это будет новинкой для меня. Мне будет очень приятно разделить корт с Эммой, хотя встреча против Дрейпера и Пегулы будет непростой. Я постараюсь наслаждаться этим как можно больше. Хочу оценить корт, мячи и всё остальное. Я буду рассматривать это как действительно важную подготовку к основному турниру. Постараюсь сделать всё возможное, сыграть в свой лучший теннис», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Соперниками Алькараса и Радукану в первом круге микста Открытого чемпионата США — 2025 станут Джек Дрейпер и Джессика Пегула.

Новости. Теннис
