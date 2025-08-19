Карлос Алькарас рассказал, как отпразднует победу на «Мастерсе» в Цинциннати

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как отпразднует победу на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати.

«У меня не так много времени, чтобы отпраздновать победу в Цинциннати. Нужно добраться до Нью-Йорка и попытаться поспать как можно больше, чтобы быть готовым к матчу в миксте. Но я съем хороший гамбургер в честь победы в Цинциннати. Это будет мой победный ужин», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В финале соревнований в Цинциннати лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер снялся с матча при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия.