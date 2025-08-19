Скидки
Уильямс/Опелка — Мухова/Рублёв: где смотреть, во сколько начнётся матч микста US Open

Уильямс/Опелка — Мухова/Рублёв: где смотреть, во сколько начнётся матч микста US Open
Комментарии

Сегодня, 19 августа, пройдёт первый игровой день Открытого чемпионата США — 2025 в смешанном парном разряде. В рамках 1/8 финала свой матч проведут Андрей Рублёв (Россия)/Каролина Мухова (Чехия). Их соперниками станут американцы Райлли Опелка и Винус Уильямс.

US Open — микст. 1-й круг
19 августа 2025, вторник. 19:30 МСК
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
В. Уильямс Р. Опелка
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Мухова А. Рублёв

Начало матча запланировано на 19:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Микст US Open пройдёт 19 и 20 августа. Основной турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.

