Уильямс/Опелка — Мухова/Рублёв: где смотреть, во сколько начнётся матч микста US Open

Сегодня, 19 августа, пройдёт первый игровой день Открытого чемпионата США — 2025 в смешанном парном разряде. В рамках 1/8 финала свой матч проведут Андрей Рублёв (Россия)/Каролина Мухова (Чехия). Их соперниками станут американцы Райлли Опелка и Винус Уильямс.

Начало матча запланировано на 19:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Микст US Open пройдёт 19 и 20 августа. Основной турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.