Данилович/Джокович — Андреева/Медведев: где смотреть, во сколько начало матча US Open

В ночь с 19 на 20 августа пройдёт первый игровой день Открытого чемпионата США — 2025 в смешанном парном разряде. В рамках 1/8 финала свой матч проведут Мирра Андреева (Россия)/Даниил Медведев (Россия). Их соперниками станут сербы Новак Джокович и Ольга Данилович.

Начало матча запланировано на 00:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Микст US Open пройдёт 19 и 20 августа. Основной турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.