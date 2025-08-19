Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Данилович/Джокович — Андреева/Медведев: где смотреть, во сколько начало матча US Open

Данилович/Джокович — Андреева/Медведев: где смотреть, во сколько начало матча US Open
Комментарии

В ночь с 19 на 20 августа пройдёт первый игровой день Открытого чемпионата США — 2025 в смешанном парном разряде. В рамках 1/8 финала свой матч проведут Мирра Андреева (Россия)/Даниил Медведев (Россия). Их соперниками станут сербы Новак Джокович и Ольга Данилович.

US Open — микст. 1-й круг
20 августа 2025, среда. 00:00 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
О. Данилович Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев

Начало матча запланировано на 00:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Микст US Open пройдёт 19 и 20 августа. Основной турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.

Материалы по теме
Хаос с расписанием турниров в США. Топ-игроки едут на микст US Open уставшими и больными
Хаос с расписанием турниров в США. Топ-игроки едут на микст US Open уставшими и больными
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android