Ига Швёнтек и Карлос Алькарас вместе полетели в Нью-Йорк для участия в миксте US Open

Ига Швёнтек и Карлос Алькарас вместе полетели в Нью-Йорк для участия в миксте US Open
Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вместе с полькой Игой Швёнтек отправились в Нью-Йорк, где примут участие в миксте US Open — 2025.

Фото: пресс-служба турнира в Цинциннати

Ранее теннисисты успешно выступили на турнире в Цинциннати. В финале «Мастерса» лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер снялся с матча при счёте 0:5 в первом сете из-за плохого самочувствия. А в матче за титул женского «тысячника» Швёнтек в двух сетах обыграла итальянку Жасмин Паолини — 7:5, 6:4.

Микст US Open пройдёт 19 и 20 августа. Основной турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.

