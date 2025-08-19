Чесноков поделился ожиданиями от старта Андреевой и Медведева в миксте US Open — 2025

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался о формате смешанного парного разряда в рамках Открытого чемпионата США — 2025. На турнире выступят российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Мирра Андреева.
|1
|2
|3
|
|
«Очень оригинальный формат придумали. Раньше многие одиночники игнорировали пары на турнирах „Большого шлема“, а теперь удалось собрать многих звёзд. Турнир будет очень интересным и зрелищным. Я думаю, что для Медведева и Андреевой это будет очень хорошей тренировкой. Трудно сказать, получится ли у них почувствовать друг друга, от этого будет многое зависеть. Джокович умеет хорошо играть в паре, чего пока нельзя сказать о Медведеве, так что пройти первый круг будет непросто. Но я не думаю, что победа является главным для участников этого турнира, возможность потренироваться намного важнее», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.
Микст US Open пройдёт 19 и 20 августа. Основной турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.
- 19 августа 2025
-
12:51
-
12:40
-
12:05
-
11:40
-
11:35
-
10:57
-
10:49
-
10:40
-
09:30
-
09:28
-
08:30
-
06:49
-
06:05
-
05:32
-
05:18
-
04:46
-
04:33
-
03:59
-
03:55
-
03:46
-
03:44
-
03:33
-
03:24
-
03:13
-
03:01
-
02:24
-
02:19
-
02:09
-
02:08
-
01:44
-
01:27
-
01:19
-
00:36
-
00:31
-
00:16