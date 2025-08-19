Чесноков поделился ожиданиями от старта Андреевой и Медведева в миксте US Open — 2025

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался о формате смешанного парного разряда в рамках Открытого чемпионата США — 2025. На турнире выступят российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Мирра Андреева.

«Очень оригинальный формат придумали. Раньше многие одиночники игнорировали пары на турнирах „Большого шлема“, а теперь удалось собрать многих звёзд. Турнир будет очень интересным и зрелищным. Я думаю, что для Медведева и Андреевой это будет очень хорошей тренировкой. Трудно сказать, получится ли у них почувствовать друг друга, от этого будет многое зависеть. Джокович умеет хорошо играть в паре, чего пока нельзя сказать о Медведеве, так что пройти первый круг будет непросто. Но я не думаю, что победа является главным для участников этого турнира, возможность потренироваться намного важнее», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Микст US Open пройдёт 19 и 20 августа. Основной турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.