Швёнтек: я не из тех людей, которые сосредоточены на мировом рейтинге

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о своём положении в мировом рейтинге после победы на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Честно говоря, если я играю хорошо, это отражается на мировом рейтинге. Я стремлюсь к тому, чтобы стать лучшим игроком. Но я не из тех людей, которые сосредоточены на рейтинге», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Ига Швёнтек стала второй ракеткой мира после победы в финале турнира в Цинциннати. В решающем матче турнира она обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4.