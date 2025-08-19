Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего US Open — 2025

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего US Open после победы на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Победа в Цинциннати многое значит в преддверии US Open. Но нужно начинать с нуля, это очень длинный турнир, поэтому нужно использовать уверенность и опыт, которые я приобрела. С нетерпением жду возможности выступить в миксте. График довольно плотный, и я надеюсь успеть на рейс вовремя», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Ига Швёнтек стала второй ракеткой мира после победы в финале турнира в Цинциннати. В решающем матче турнира она обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4.