Ига Швёнтек рассказала, что тренер Вим Фиссетт изменил её игру на турнире в Цинциннати

Аудио-версия:
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что тренер Вим Фиссетт изменил её игру на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Сегодня, 19 августа, Швёнтек стала чемпионкой американского «тысячника».

«Я уже многое доказала себе на протяжении карьеры. Но на протяжении карьеры всегда было сложно выступать на быстрых кортах в Цинциннати. Титул здесь значительно повышает уверенность. Я очень рада видеть результаты работы. Вим убедил меня сыграть по-другому», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Ига Швёнтек стала второй ракеткой мира после победы в финале турнира в Цинциннати. В решающем матче турнира она обыграла представительницу Италии Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4.

