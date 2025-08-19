Жасмин Паолини опубликовала пост по итогам турнира в Цинциннати

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини опубликовала пост по итогам турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче за титул она проиграла второй ракетке мира польке Иге Швёнтек — 5:7, 4:6.

«Это были две удивительные недели здесь, в Цинциннати, и я так рада вернуться после нескольких непростых месяцев. Хочу поблагодарить организаторов, а также мою команду. Особая благодарность итальянской Федерации тенниса и Сарре Эррани за помощь, когда я больше всего в ней нуждалась. Это фантастическое место, прекрасный турнир. Мы играли перед невероятной публикой. Я искренне надеюсь вернуться в следующем году. Поздравляю, Ига, ты отлично сыграла! Спасибо за поддержку», — написала Паолини на своей странице в социальных сетях.

Швёнтек взяла свой второй трофей в сезоне. В июле полька стала чемпионкой Уимблдона, разгромив в решающем матче турнира американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.