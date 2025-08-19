Скидки
Теннис Новости

Полуфиналист «Мастерса» в Цинциннати Атман снялся с US Open — 2025

Полуфиналист «Мастерса» в Цинциннати французский теннисист Теренс Атман снялся с квалификации Открытого чемпионата Франции — 2025.

Француз должен был сыграть в квалификации, но отказался от участия в соревнованиях из-за вывиха большого пальца левой ноги. Вместо Атмана в Нью-Йорке выступит Андреа Колларини.

Ранее Атман успешно выступил на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США). В полуфинале он уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 2:6.

По итогам турнира Теренс Атман занял 69-е место в обновлённом рейтинге АТР после турнира в Цинциннати (США). Это лучшая позиция в карьере спортсмена, о чём свидетельствуют данные онлайн-рейтинга ATP.

