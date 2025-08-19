Скидки
Чемпионка US Open — 2021 Радукану сфотографировалась на фоне стенда с победителями турнира

Чемпионка US Open — 2021, 39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала фото рядом со своим стендом чемпионки Открытого чемпионата США. Спортсменка начала подготовку к турниру в Нью-Йорке.

Фото: Личный архив Радукану

Отметим, что Радукану выступит на американском «Шлеме» сразу в двух разрядах. Микст US Open с её участием пройдёт 19 и 20 августа. Основной турнир состоится с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.

Ранее на турнире WTA-1000 в Цинциннати Эмма Радукану в третьем круге проиграла лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:7 (5:7).

Новости. Теннис
