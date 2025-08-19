Янник Синнер снялся с микста US Open — 2025

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся парного смешанного турнира, который стартует сегодня в рамках Открытого чемпионата США — 2025. Об этом сообщил итальянский журналист Джованни Пелаццо в социальных сетях

Микст US Open состоится 19 и 20 августа. Основной турнир пройдёт с 24 августа по 7 сентября. Действующими чемпионами в одиночном разряде являются Янник Синнер и Арина Соболенко.

Ранее Синнер снялся с финала турнира в Цинциннати против испанца Карлоса Алькараса из-за плохого самочувствия. Поединок завершился в первом сете при счёте 5:0 в пользу Карлоса.