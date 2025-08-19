Скидки
Главная Теннис Новости

Артюр Фис снялся с Открытого чемпионата США — 2025

21-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис снялся с Открытого чемпионата США — 2025. Игрок до сих пор не оправился от травмы спины, полученной на «Ролан Гаррос».

В этом сезоне Фис не смог принять участие в Уимблдоне. С «Ролан Гаррос» он снялся с матча третьего круга, в котором должен был встретиться с российским теннисистом Андреем Рублёвым. В предыдущем матче на Открытом чемпионате Франции с испанцем Хауме Мунаром Фис испытывал проблемы со спиной. Позднее стало известно, что у французского теннисиста стрессовый перелом позвонка.

21-летний Фис — победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, чемпион юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде и финалист — в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021).

