Джек Дрейпер обратился к Кайлу Эдмунду, который объявил о завершении карьеры

Британский теннисист, пятая ракетка мира Джек Дрейпер отреагировал на новость о том, что бывшая 14-я ракетка мира Кайл Эдмунд из Великобритании объявил о завершении карьеры в возрасте 30 лет.

«Поздравляю, Кайл, с потрясающей карьерой. Твоя игра сильно вдохновляла меня в детстве. Желаю удачи в следующей главе твоей жизни», — написал Дрейпер на своей странице в социальных сетях.

За карьеру Эдмунд взял два титула в одиночном разряде и доходил до 14-й позиции в рейтинге ATP. Его высшее достижение на турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2018 году. Отметим, Эдмунд — обладатель Кубка Дэвиса‑2015, также он выиграл два юниорских турнира «Большого шлема».