Стал известен окончательный состав Кубка Лэйвера — 2025, где сыграют Алькарас и другие

Организаторы выставочного турнира Кубок Лэйвера обнародовали окончательные составы сборной Европы и мира на турнир 2025 года. Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).

За сборную Европы выступят испанец Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, Александр Зверев из Германии, датчанин Хольгер Руне, Якуб Меншик из Чехии и итальянец Флавио Коболли.

Сборную мира представят американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон, Томми Пол, Фрэнсис Тиафо, аргентинец Франсиско Серундоло и бразилец Жоао Фонсека.

Капитаном команды Европы будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа, сборной мира — восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Андре Агасси.