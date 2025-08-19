Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — о победе в Цинциннати: лучшее приходит, когда ждёшь этого меньше всего

Швёнтек — о победе в Цинциннати: лучшее приходит, когда ждёшь этого меньше всего
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала на личной странице в соцсетях пост после победы на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Думаю, правда, что лучшее приходит, когда ждёшь этого меньше всего. Как я уже говорила, невероятно горжусь работой, которую мы проделали всей командой для этого момента. Работали над собой, несмотря ни на что, развивали стойкость и терпение. Это не всегда легко, не даётся само собой. Постоянная работа и вера в то, что всё возможно. Я очень счастлива.

Поздравляю Жасмин и её команду с потрясающим турниром.

Большое спасибо вам за то, что вы болели за нас на протяжении всего турнира, даже несмотря на то, что погода временами была непростой.

И последнее, но не менее важное, Цинциннати, вы превзошли себя. Место просто потрясающее, я наслаждалась каждым часом здесь. Спасибо за доброту и постоянную готовность помочь. Увидимся на US Open», — написала Швёнтек.

Материалы по теме
Швёнтек — чемпионка «тысячника» в Цинциннати. Ига снова вторая ракетка мира
Швёнтек — чемпионка «тысячника» в Цинциннати. Ига снова вторая ракетка мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android