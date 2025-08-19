Швёнтек — о победе в Цинциннати: лучшее приходит, когда ждёшь этого меньше всего

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала на личной странице в соцсетях пост после победы на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Думаю, правда, что лучшее приходит, когда ждёшь этого меньше всего. Как я уже говорила, невероятно горжусь работой, которую мы проделали всей командой для этого момента. Работали над собой, несмотря ни на что, развивали стойкость и терпение. Это не всегда легко, не даётся само собой. Постоянная работа и вера в то, что всё возможно. Я очень счастлива.

Поздравляю Жасмин и её команду с потрясающим турниром.

Большое спасибо вам за то, что вы болели за нас на протяжении всего турнира, даже несмотря на то, что погода временами была непростой.

И последнее, но не менее важное, Цинциннати, вы превзошли себя. Место просто потрясающее, я наслаждалась каждым часом здесь. Спасибо за доброту и постоянную готовность помочь. Увидимся на US Open», — написала Швёнтек.