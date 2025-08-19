Стало известно, кто заменит Янника Синнера и Катержину Синякову в миксте на US Open — 2025

Пресс-служба US Open в социальных сетях сообщила о замене в сетке турнира в смешанном парном разряде. Ранее от участия в соревнованиях отказался лидер мирового рейтинга ATP итальянец Янник Синнер из-за болезни, он должен был играть в дуэте с чешкой Катержиной Синяковой.

Вместо Синнера и Синяковой на турнире сыграют американцы Даниэль Коллинз и Кристиан Харрисон. В матче первого круга они сразятся со швейцаркой Белиндой Бенчич и с немцем Александром Зверевым.

Проведение матчей в миксте на US Open — 2025 запланировано на 19 и 20 августа. Турнир в одиночном разряде пройдёт с 24 августа по 7 сентября.