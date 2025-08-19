Скидки
Янник Синнер опубликовал пост после снятия с финала «Мастерса» в Цинциннати с Алькарасом

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выложил пост после финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Он играл со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Итальянец снялся после 23 минут матча при счёте 0:5 из-за плохого самочувствия.

Цинциннати (м). Финал
18 августа 2025, понедельник. 22:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0
5
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Вчера я чувствовал себя неважно, и мне очень жаль вас разочаровывать. Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на корте и дома, ваша поддержка очень важна. Поздравляю Карлоса и его команду с невероятным сезоном, и желаю вам всего наилучшего. Время отдохнуть пару дней перед тем, как вернусь к работе», — написал Синнер.

Стало известно, кто заменит Янника Синнера и Катержину Синякову в миксте на US Open — 2025
